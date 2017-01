Cristiano Ronaldo marca na vitória do Real Madrid

Beneficiando da perda de pontos dos opositores mais diretos, o Real Madrid, que soma ainda menos um jogo, alargou para quatro pontos a vantagem para o FC Barcelona (2.º), que empatou em casa do Betis (1-1), e Sevilha (3.º), que perdeu com o Espanyol (3-1).O Real Madrid leva ainda 10 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid, quarto classificado, que empatou a 0-0 em casa do Alavés (12.º), e 11 sobre o seu adversário de hoje, a Real Sociedad (5.ª).O Athletic Bilbau venceu o Sporting Gijón, por 2-1, numa partida em que esteve a perder com o golo do croata Duje Cop, aos 27 minutos, na transformação de uma grande penalidade, mas em que deu a volta por Iker Muniain, aos 50, e Aritz Aduriz, aos 71, também de penalti.O Athletic segue na sétima posição, com 32 pontos, a dois do Villarreal (6.º), enquanto o Sporting Gijón ocupa o 18.º, com 13, na zona de despromoção, juntamente com Osasuna (19.º) e o lanterna-vermelha Granada (20.º), ambos com 10.