Cristiano Ronaldo marca três em goleada do Real Madrid

'Merengues' bateram Real Sociedade em casa no último jogo antes da Champions.

Por Lusa | 23:29

O português Cristiano Ronaldo, com três golos e uma assistência, esteve este sábado em evidência na goleada por 5-2 na receção do Real Madrid à Real Sociedad, em jogo da 23.ª jornada da Liga espanhola de futebol.



Lucas Vázquez, no primeiro minuto do encontro, após assistência de Cristiano Ronaldo, colocou o Real Madrid em vantagem, e o próprio internacional português, aos 27, a passe do brasileiro Marcelo, elevou para 2-0.



O alemão Toni Kroos, aos 34 minutos, a passe de Lucas Vázquez, elevou para 3-0, e Cristiano Ronaldo, aos 37, com um cabeceamento a um canto do croata Luca Modric, fez o 4-0 com que o Real Madrid chegou o intervalo.



Na segunda parte, em que o Real Madrid levantou o pé a pensar no jogo da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, a Real Sociedad aproveitou para, com algum atrevimento, reduzir, por Jon Bautista, aos 74 minutos.



Cristiano Ronaldo, aos 80 minutos, fez o seu terceiro golo e elevou a vantagem do Real Madrid para 5-1, mas a Real Sociedade, sem baixar os braços, tirou partido de alguma fragilidade defensiva dos 'merengues' para voltar a marcar, por Asier Illarramendi, aos 83.



O Real Madrid, que conta ainda um jogo em atraso, soma agora 42 pontos, menos 16 do que o líder FC Barcelona, que no domingo recebe o Getafe.



Um golo de Griezmann no primeiro minuto selou o triunfo do Atlético de Madrid sobre o lanterna-vermelha Málaga, e permitiu ao conjunto do treinador Diego Simeone manter o segundo lugar, com grande margem de segurança.



O Villarreal perdeu em casa por 2-1 com o Alavés, mas manteve o quinto lugar, e o Eibar venceu em casa do Leganés, por 1-0, e subiu, embora que à condição, ao sexto posto, com dois pontos de vantagem sobre o Sevilha, que no domingo recebe o Girona.