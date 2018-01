Cristiano Ronaldo nomeado para os Prémios Laureus

Português pode ser considerado o desportista do ano. Esta é a quinta nomeação do craque.

Por Lusa | 15:13

O futebolista português Cristiano Ronaldo foi esta terça-feira nomeado para os Prémios Laureus, na categoria de desportista masculino do ano, a quinta nomeação para o atleta luso.



O capitão da seleção nacional, que venceu recentemente o prémio FIFA 'The Best' e a Bola de Ouro da revista France Football, pode, assim, tornar-se o primeiro futebolista a conquistar o galardão de desportista masculino do ano e suceder ao velocista jamaicano Usain Bolt, que venceu em 2017 pela quarta vez.



Esta é já a quinta nomeação do jogador português, depois de ter sido considerado para o prémio em 2009, 2014, 2015 e 2017.



Cristiano Ronaldo concorre com o tenista suíço Roger Federer, o fundista britânico Mo Farah, o ciclista britânico Chris Froome, o piloto britânico de Fórmula 1 Lewis Hamilton e o tenista espanhol Rafael Nadal.



Além do próprio 'astro' luso, também o Real Madrid, clube que representa e com o qual venceu a Liga dos Campeões em 2016/17, está nomeado, na categoria de equipa do ano.



Na categoria feminina, a atleta sul-africana Caster Semenya compete com as tenistas Garbiñe Muguruza (Espanha) e Serena Williams (Estados Unidos), além das norte-americanas Allyson Felix, Katie Ledecky e Mikaela Shiffrin.



Os prémios Laureus são atribuídos desde o ano 2000, tendo Lisboa acolhido a organização das edições de 2004 e 2005.



Atleta masculino do ano:



Cristiano Ronaldo (Por, futebol).



Mo Farah (GB, atletismo).



Roger Federer (Sui, ténis).



Lewis Hamilton (GB, automobilismo).



Rafael Nadal (Esp, ténis).



Chris Froome (GB, ciclismo).



Atleta feminina do ano:



Caster Semenya (ZAF, atletismo).



Garbiñe Mugurza (Esp, ténis).



Serena Williams (USA, ténis).



Allyson Felix (USA, atletismo).



Mikaela Shiffrin (USA, alpinismo).



Katie Ledecky (USA, natação).



Equipa do ano:



Equipa francesa na Taça Davis (ténis).



Golden State Warriors (basquetebol).



Mercedes-AMG Petronas (Fórmula 1).



New England Patriots (Futebol americano).



Nova Zelândia (vela).



Real Madrid (futebol).



Revelação do ano:



Anthony Joshua (GB, boxe).



Kylian Mbappé (Fr, futebol).



Jelena Ostapenko (Let, ténis).



Sergio García (Esp, golfe).



Giannis Antetokounmpo (Gre, basquetebol).



Caeleb Dressel (USA, natação).



Regresso do ano:



FC Barcelona (Esp, futebol).



Roger Federer (Sui, ténis).



Valentino Rossi (Ita, motociclismo).



Sally Pearson (Aus, atletismo).



Justin Gatlin (USA, atletismo).



Chapecoense (Brasil, futebol).