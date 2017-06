Cristiano Ronaldo ouvido em tribunal a 31 de julho

"O que é importante, aos meus olhos, é que nenhuma pessoa é criminosa se não for condenada", apelou o ministro das Finanças espanhol, Cristobal Montor.

Cristiano Ronaldo foi chamado para depor, no dia 31 de julho, no Tribunal de Instrução de Pozuelo de Alarcón, em Madrid, no âmbito da acusação de fraude fiscal de 14,8 milhões ao futebolista.Segundo o jornal espanhol ‘El Confidencial’, o avançado foi citado para comparecer perante a juíza que investiga o caso às 11h00 locais, 10h00 em Lisboa.Segundo aquela publicação, até mesmo entre os responsáveis da fiscalização tributária espanhola houve um largo debate sobre se há delito ou não de Cristiano Ronaldo, na suposta falta de tributação dos milhões relativos a receitas de direitos de imagem.