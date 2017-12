Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo quer ganhar mais dinheiro no Real Madrid

CR7 quer ficar ao nível de Messi e Neymar.

21.12.17

Cristiano Ronaldo quer ganhar mais dinheiro no Real Madrid e já transmitiu essa pretensão ao presidente Florentino Pérez.



O internacional português não está agradado com a diferença salarial do seu contrato (21 milhões de euros líquidos por ano) com o de Lionel Messi (35 milhões), que renovou recentemente com o Barcelona, e com o de Neymar no PSG (30 milhões), segundo a Cadena COPE.



O presidente dos merengues já informou Ronaldo que no final da época vai avaliar a sua situação contratual, deixando o craque mais satisfeito.



Entretanto, e a 2 dias do clássico com o ‘Barça’ para a Liga, CR7 continua sem treinar com os colegas de equipa, tendo ontem trabalhado à parte.