Cristiano Ronaldo reage à polémica sobre impostos com silêncio

Cristiano Ronaldo publicou esta quinta-feira uma fotografia no Instagram que o mostra com a camisola da Seleção Nacional a fazer um gesto de silêncio, com o indicador à frente dos lábios.A legenda, escrita em inglês, diz simplemente que "ás vezes a melhor resposta é estar calado".O jogador refere-se à polémica que estalou nos últimos dias, com oFisco espanhol a acusá-lo de ter ocultado receitas de direitos de imagem que o obrigariam a pagar 14,7 milhões de euros ao Fisco espanhol.O jogador disse na quinta-feira estar de "conciência tranquila", mas esta quinta-feira optou por uma resposta mais subtil.