Cristiano Ronaldo recusa acordo com fisco espanhol

Jogador retira toda a responsabilidade a Jorge Mendes.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Cristiano Ronaldo recusou um acordo com o Fisco espanhol, no seguimento da acusação da prática de quatro crimes de fraude fiscal que somam 14,7 milhões de euros de impostos em falta.



CR7 enviou uma carta ao tribunal de Pozuelo de Alarcón, onde está a ser julgado o seu processo, em que afirma que a acusação das Finanças espanholas "é facilmente desmontável por um observador independente".



Segundo aquele documento, Ronaldo defende que a acusação está baseada "na utilização arbitrária de normas contrárias ao Direito Tributário".



O jogador isenta de qualquer responsabilidade o seu agente, Jorge Mendes (que ainda tem de testemunhar em tribunal), e diz que o Fisco baseia a sua acusação "na diferença entre os rendimentos declarados e aquilo que a inspeção tributária considera como tendo sido ganho em Espanha".



Com esta recusa, Ronaldo pode hipotecar as hipóteses de não ser condenado a uma pena de prisão, embora o acordo com a Autoridade Tributária espanhola se mantenha juridicamente possível até ao dia imediatamente anterior ao início definitivo do julgamento.