Cristiano Ronaldo regressa aos treinos depois de ser pai

Craque foi pai no domingo.

16:57

Dois dias depois de ser pai, Cristiano Ronaldo voltou aos treinos do plantel do Real Madrid.

O internacional português fez parte do treino no ginásio e apareceu, posteriormente, a correr ao lado do preparador físico Antonio Pintus no campo.



O treino foi confirmado pelo Real Madrid no Twitter, contudo, apesar de ter voltado aos treinos, CR7 não poderá jogar na próxima partida dos merengues, no sábado, por estar de castigo na Liga espanhola.

Alana Martina nasceu no passado domingo, 12 de novembro, no Hospital Universitário Quirón de Madrid.