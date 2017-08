Ronaldo diz que "insetos só atacam lâmpadas que brilham"

Melhor jogador do mundo partilhou imagem no Instagram.

16:29

O que incomoda as pessoas é o meu brilho, insetos só atacam lâmpadas que brilham!!!! Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a Ago 1, 2017 às 7:31 PDT

Um dia depois de ter sido ouvido em tribunal no âmbito do processo em que é acusado de fraude fiscal em Espanha, e de a audiência ter feito correr muita tinta nos jornais de todo o mundo, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem aos seus seguidores nas redes sociais."O que incomoda as pessoas é o meu brilho, insetos só atacam lâmpadas que brilham!!!!", escreveu o craque numa fotografia.