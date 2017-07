Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo revela que fica no Real Madrid

Português revelou na China que quer cumprir o contrato que o liga aos merengues.

Por Filipe António Ferreira | 08:32

"Ganhar troféus importantes com o meu clube no ano passado foi genial, tal como os troféus individuais, e fazê-lo outra vez seria bom". Cristiano Ronaldo abordou ontem o futuro imediato garantindo que vai continuar a representar o Real Madrid.



É a primeira vez que o jogador fala sobre a sua permanência e sobre a vontade de continuar a ganhar títulos pelo Real Madrid, depois do caso de fraude fiscal de que está a ser alvo e que terá levado a várias notícias de que estaria desagradado e de saída do clube espanhol.



Nesse período surgiram rumores de uma possível saída para os franceses do PSG e também para um eventual regresso ao Manchester United orientado por José Mourinho.



"Tens que trabalhar no duro, anos após ano. Vou continuar a fazê-lo. O futebol é a minha vida. É a minha paixão", disse o jogador de 32 anos em entrevista ao jornal espanhol ‘Marca’.



No dia 31 de julho, o craque português vai ser ouvido pela primeira vez num tribunal de Madrid no âmbito da acusação de fraude fiscal de 14,8 milhões ao futebolista.



Cristiano Ronaldo goza os últimos dias de férias e está de visita à China, isto enquanto o Real Madrid já iniciou o estágio de pré-temporada, nos Estados Unidos.



O avançado português, porém, só deve juntar-se à equipa no início na próxima semana.