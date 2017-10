Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo salva Real Madrid

Português marca o primeiro golo na Liga deste ano à 8ª jornada.

Por Mário Pereira | 09:55

Cristiano Ronaldo teve de esperar pelo minuto 85 da jornada 8 para marcar o primeiro golo desta edição da Liga espanhola. Um dado absolutamente atípico na carreira de um dos maiores goleadores da história do futebol mundial.



Mas quando o fez... deu a vitória ao Real Madrid (2-1), num encravado despique no terreno do Getafe, equipa que tradicionalmente tem como objetivo assegurar a manutenção.



Antes de salvar a sua equipa, Ronaldo foi protagonista de um lance incrível, aos 72 minutos, quando falhou um golo fácil, de baliza aberta. Dir-se-ia que estava sob efeito de uma qualquer maldição.



Mas no momento apareceu para marcar e dar a vitória aos merengues. Benzema deu avanço aos 39’, o Getafe empatou aos 56’ por Molina e Ronaldo desatou no final.



Neste encontro, um sósia de Ronaldo, equipado a rigor, foi detido pela segurança quando tentava invadir o relvado para ir ter com o verdadeiro CR7.



O jogo grande da ronda, contudo, aconteceu em Madrid, no novo estádio Wanda Metropolitan, onde At. Madrid e Barcelona empataram 1-1. Saúl deu avanço aos da casa aos 21’, mas Suárez anulou a diferença já perto do final (82’).