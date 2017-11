Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo tenta mas não marca

Real Madrid regressa às vitórias em casa frente ao Las Palmas.

Por Filipe António Ferreira | 08:44

Cristiano Ronaldo continua afastado dos golos na Liga espanhola. Ontem na vitória tranquila do Real Madrid, o melhor que o craque português conseguiu foi assistir Isco para o 3-0 com que os merengues bateram o Las Palmas, em jogo que encerrou a 11ª jornada da Liga espanhola.



Zinedine Zidane optou por várias alterações no onze dando a titularidade ao jovem central Vallejo (20 anos), deslocando Nacho para a direita. Asensio surgiu também na frente, relegando Modric para o banco de suplentes.

Ronaldo (só marcou um golo na Liga esta temporada) bem tentou toda a partida mas a noite não era do português. Rematou por diversas vezes, atirou ao poste, mas o melhor que conseguiu foi uma assistência no golo de Isco (3-0).



Antes disso –perto do intervalo –o médio brasileiro Casemiro já tinha inaugurado o marcador. Contudo o momento alto da partida acabou por ser o golaço de Asensio no 2-0. O extremo ‘sacou’ de uma bomba para fazer um golo monumental.



Com este resultado os merengues ocupam o terceiro lugar (a par do Atlético Madrid) com 23 pontos, menos oito que o líder Barcelona.