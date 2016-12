Cristiano Ronaldo, um ano de ouro

A 9 de janeiro de 2017, o avançado de 31 anos pode, ainda, receber o prémio de melhor jogador do Mundo entregue pela FIFA, na Suíça.n

Foi um ano de sonho e terminar assim é muito bom." Palavras de Cristiano Ronaldo, jogador do Real Madrid, após a conquista do Mundial de Clubes contra o Kashima Antlers (4-2). Além do troféu coletivo, o avançado português arrecadou, ainda, o prémio de melhor jogador da competição.Em 2016, o internacional luso conquistou seis títulos (três coletivos e três individuais), aumentado o seu palmarés. Ao serviço do Real Madrid, CR7 venceu a Liga dos Campeões, a terceira na sua carreira e a 11ª do clube. No verão, conquistou o Euro 2016 por Portugal e encerrou o ano com a vitória no campeonato do Mundo de clubes pelos merengues.Foi um ano de ouro para o melhor marcador e mais internacional jogador de sempre da seleção nacional, que recebeu a Bola de Ouro da revista francesa ‘France Football’, que distingue o melhor jogador do Mundo. O português foi também considerado o melhor jogador da Liga espanhola 2015/2016 pelo jornal ‘A Marca’.