Cristiano Ronaldo vai ficar no Real Madrid

Jornal espanhol garante vontade do português em continuar em Espanha.

12:19

De visita à China, onde cumpre vários compromissos comerciais que lhe têm proporcionado autênticos banhos de multidão dos fãs, Cristiano Ronaldo disse uma frase ao jornal Marca que é entendido como o ponto final nas especulações sobre a sua saída de Espanha.



"Ganhar troféus importantes com o meu clube no ano passado foi genial, igualmente com os troféus individuais, seria bom fazê-lo outra vez".



A Marca diz que a frase sela o compromisso de Ronaldo em continuar a vestir de branco, acabando de vez com as notícias que davam conta da sua vontade de sair.