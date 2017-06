Cristiano Ronaldo vai pagar 14,8 milhões para evitar prisão

O melhor jogador do mundo enfrenta uma acusação apresentada pela secção de delitos económicos do Fisco de Madrid. O jogador português é acusado de quatro delitos fiscais, cometidos entre os anos de 2011 e 2014, que supõem o desvio quase 15 milhões de euros.



Cristiano Ronaldo vai pagar 14,8 milhões para evitar pena de prisão depois de ser acusado de fraude fiscal em Espanha, segundo avança a rádio Cadena Cope.O jogador, que vai ser ouvido no próximo dia 31 de julho por um juiz de instrução, no âmbito da acusação de que é alvo sobre alegada fraude fiscal, optou por pagar este valor de forma preventiva, excluindo dessa forma uma possível penalidade de prisão, mesmo que o juiz de instrução considere que cometeu algum tipo de delito.Tal como onoticiou anteriormente, o internacional português está a refletir sobre a intenção de sair do Real Madrid, por se sentir