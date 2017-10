Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristóvão ataca Bruno de carvalho

Antigo vice-presidente leonino chama “mentiroso” e “hipócrita” ao atual líder.

Por Mário Figueiredo | 04.10.17

Paulo Pereira Cristóvão passou ao ataque e chamou Bruno de Carvalho de "hipócrita" e "mentiroso", fazendo um conjunto de acusações que também visam a mulher do líder leonino.



Isto depois de Bruno de Carvalho ter revelado na Assembleia Geral do clube que o Conselho Fiscal e Disciplinar tinha recebido uma carta dois sócios (Pereira Cristóvão e Paiva dos Santos) a pedir a suspensão do presidente do Sporting.



O ex-vice presidente de Godinho Lopes emitiu um extenso comunicado onde se dirige ao líder leonino como Bruno Miguel Azevedo [nomes do presidente que Cristóvão faz questão de ligar ao ex-presidente do Benfica, Vale e Azevedo] e negou ter pedido a sua suspensão.



Contudo, considera que o Conselho Fiscal e Disciplinar já devia ter agido contra o presidente devido aos castigos de que tem sido alvo pelas instâncias disciplinares.



Mais, deixa um conjunto de questões onde visa Joana Ornelas. Desafia Bruno a revelar o salário da mulher e das amigas.



"Existe ou não benefício pessoal quando a sua atual mulher, após o casamento, vê o ordenado aumentado várias vezes para ir para uma função que não existia, coadjuvada por um grupo de amigas na certeza de que ninguém sabe o que elas fazem? E quanto custa ao Sporting este upgrade na sua vida? É ou não verdade que no Sporting-Barcelona deixou instruções para que fossem entregues 90 bilhetes à sua mulher? Quem paga os milhares de euros das suas multas? A propósito de quê, os administradores receberam 40 mil euros como prémio de desempenho?"



Pormenores

Saraiva reage

Nuno Saraiva reagiu e chamou Pereira Cristóvão de "cobarde". "Porque não veio à AG fazer essas perguntas, mentiras e difamações que plasmou no seu comunicado?", escreveu.



Bryan Ruiz

Bryan Ruiz lamentou, à chegada à seleção da Costa Rica, não estar a jogar no Sporitng. "Todos os jogadores gostam de jogar, é algo de que sinto falta, mas agora há que aproveitar estes jogos", disse.



Treino sem dez

Os leões voltaram a treinar de manhã, com dez ausências, devido aos compromissos das seleções. Jesus tem apostado nesta paragem da Liga no reforço físico e recuperação de alguns jogadores.