Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristóvão ataca Bruno de Carvalho e Nuno Saraiva

Antigo vice-presidente arrasa dirigentes leoninos e pede explicações.

Por Mário Figueiredo | 08:32

Paulo Pereira Cristóvão volta à carga e não poupa críticas a Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, e ao diretor de comunicação do clube, Nuno Saraiva, a quem apelida de "pequeno funcionário". Diz ainda que este elemento "está na folha de pagamento do Sporting, mas podia estar na do Benfica".



O antigo vice-presidente do Sporting na era Godinho Lopes publicou um "comunicado/Direito de Resposta Pública" no Facebook, em que pede que Nuno Saraiva explique aos sócios "quando e em que circunstâncias andou a pedir emprego ao atual diretor de comunicação do Benfica [Luís Bernardo]".



Cristóvão desafia Saraiva a mostrar o último "recibo de vencimento do ‘DN’ [onde trabalhou] e o do Sporting".



O ataque ao presidente leonino é feito através da sua mulher, Joana Ornelas: "Quem paga as viagens e estadias da mulher de Bruno Miguel? Quando a mulher de Bruno Miguel vai nestas viagens, vai em trabalho ou em lazer? Se sim, qual é o trabalho? A assiduidade é um conceito que se aplica à mulher de Bruno Miguel como se aplica aos restantes funcionários do clube?"



Apesar da insistência do CM, Nuno Saraiva esteve ontem incontactável.



PORMENORES

Saraiva e o Facebook

Cristóvão acusa Saraiva de ser um "teclista do Facebook": "Explique aos sócios quais são as suas concretas funções, para além de escrever uns posts."



Quem paga as multas

Ex-dirigente pede a Saraiva que explique aos sócios "quem paga as multas quando, da sua própria vontade, escreve o que escreve no Facebook".