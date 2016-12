"Críticas aos árbitros estão a atingir extremos"

"Temos de criar condições para que estejam preparados para os principais encontros, como forma de evitar nomeações limitadas". "Deixo o alerta para mudar o comportamento em relação à arbitragem", concluiu.



Luciano Gonçalves revelou, ainda, que as equipas de arbitragem são informadas internamente quando erram e espera que se aumente o leque de árbitros com capacidade para dirigir grandes jogos em Portugal."Temos de criar condições para que estejam preparados para os principais encontros, como forma de evitar nomeações limitadas". "Deixo o alerta para mudar o comportamento em relação à arbitragem", concluiu.

O que achou desta notícia?







80% Muito insatisfeito

80% 20%

20%



Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







80% Muito insatisfeito

80% 20%

20%



Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

"As críticas aos árbitros portugueses estão a atingir extremos. Não podemos deixar que se coloque em causa a seriedade e honestidade dos mesmos. Tudo isso cria um clima de suspeição", disse Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), aoQuestionado sobre as declarações de José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, num artigo de opinião do jornal ‘Público’, onde refere que não se pode pôr em causa a dignidade dos árbitros, Luciano Gonçalves concorda e sugere que se deve penalizar quem o faça.O atual presidente da APAF admite que sejam feitas críticas aos árbitros, mas de forma moderada. "Não queremos que se pare nem se deixe de criticar. Aceitamos essas críticas. Não podemos é permitir que os árbitros seja ameaçados e não possam viver uma vida normal", acrescentou.