Equipa de basket em cadeira de rodas financiada com donativos

O Basket Clube de Gaia concluiu com sucesso uma campanha de 'crowdfunding', forma de financiamento que conta com doações da comunidade, angariando os 6.700 euros necessários para formar uma equipa de basquetebol em cadeira de rodas.



A campanha, lançada a 13 de dezembro de 2016 e que estava prevista encerrar a 07 de fevereiro, atingiu na segunda-feira os 6.718 euros, pelo que o clube de Vila Nova de Gaia vai poder concretizar a compra de 10 cadeiras de rodas para a prática de basquetebol e demais acessórios.



Concretizado o financiamento, estão reunidas as condições para o surgimento da primeira equipa pertencente a um clube do norte com o propósito de competir no Campeonato Nacional de Basquetebol em cadeira de rodas sénior.









"Durante o período que durou a campanha chegou um quarto elemento, de 16 anos, o Miguel, pelo que, a partir de agora, é indispensável que tenhamos as cadeiras, pois os treinos dos quatro elementos decorriam em cadeiras de rodas cedidas pela equipa de Paredes da Associação Portuguesa de Deficientes", explicou o também treinador.



Os próximos passos "serão contactar agrupamentos de escolas, centro de reabilitação e clinicas de fisioterapia da Área Metropolitana do Porto" para angariar atletas entre os 16 e 20 anos, "necessários para que o projeto atinja aquilo para que foi idealizado", acrescentou Pedro Bártolo.



A norte, existem duas das sete equipas que estão a competir na prova nacional, sendo que ambas emanam da Associação Portuguesa de Deficientes, uma em Braga e outra em Paredes.







O projeto "foi construído em torno de três atletas, o Vítor, o João e o Rúben - cujas idades variam entre os 12 e 22 anos - e que queremos consolidar, primeiro como equipa de formação e, caso venham a surgir mais apoios, no futuro como equipa de competição", explicou à agência Lusa Pedro Bártolo."Durante o período que durou a campanha chegou um quarto elemento, de 16 anos, o Miguel, pelo que, a partir de agora, é indispensável que tenhamos as cadeiras, pois os treinos dos quatro elementos decorriam em cadeiras de rodas cedidas pela equipa de Paredes da Associação Portuguesa de Deficientes", explicou o também treinador.Os próximos passos "serão contactar agrupamentos de escolas, centro de reabilitação e clinicas de fisioterapia da Área Metropolitana do Porto" para angariar atletas entre os 16 e 20 anos, "necessários para que o projeto atinja aquilo para que foi idealizado", acrescentou Pedro Bártolo.A norte, existem duas das sete equipas que estão a competir na prova nacional, sendo que ambas emanam da Associação Portuguesa de Deficientes, uma em Braga e outra em Paredes.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





25%

25% 75% Muito satisfeito