Cubano Pedro Pichardo admite representar Portugal

Apesar de excluído dos Mundiais de 2017, a disputar em Londres, entre 05 e 13 de agosto, pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), devido à sua deserção, Pichardo recusou "baixar os braços"."Vou concentrar-me nas competições nacionais e não me revejo numa situação destas de exclusão. É triste para mim, mas, para ganhar algo na vida, temos de fazer sacrifícios. O Benfica foi a melhor oportunidade que tive, não podia perdê-la", frisou Pichardo, realçando a importância de voltar a ser treinado pelo seu pai.Pichardo deverá estrear-se com a camisola 'encarnada' no próximo sábado, no meeting organizado pelo clube, no Estádio 1.º de Maio, em Lisboa.

O cubano Pedro Pichardo, vice-campeão do mundo do triplo salto, em 2013 e 2015, e que deixou a seleção para assinar pelo Benfica, em abril, admitiu representar Portugal, em declarações à agência AFP."Vestir as cores de Portugal seria algo bonito, mas o mais importante agora é conseguir, no Benfica, os resultados que obtive há dois anos e voltar a treinar com o meu pai. Então, vou decidir se continuo em Portugal ou vou para outro país", afirmou Pichardo, de 23 anos, sem detalhar se pediu ou não nacionalidade lusa.O campeão do mundo de juniores em 2012 é considerado como uma das grandes esperanças da disciplina, sendo um dos cinco atletas que já ultrapassou a emblemática barreira dos 18 metros, detendo um recorde pessoal de 18,08 metros, alcançado em Havana, em maio de 2015.