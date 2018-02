Cuspidela de Coentrão vale multa

Lateral do Sporting foi multado por ter cuspido em direcção aos adeptos do FC Porto.

Por Mário Morgado Ribeiro | 20:14

Fábio Coentrão foi multado em 115 euros, por ter cuspido em direção aos adeptos do FC Porto, no Dragão, no jogo a contar para a primeira mão das meias-finais, da Taça de Portugal.

O relatório do delegado da Federação Portuguesa de Futebol ( FPF) menciona que o defesa esquerdo do Sporting "cuspiu na direção dos espetadores da equipa adversária, situada na zona do túnel de acesso aos balneários".

Fábio Coentrão foi substituído ao minuto 84, por Fredy Montero, e seguiu diretamente para os balneários, não esperando pelo final do clássico que o FC Porto venceu o Sporting por 1-0, com um golo de Soares. Foi nessa altura que o defesa cuspiu na direcção dos adeptos portistas. O Conselho de Disciplina da FPF analisou o relatório do delegado ao jogo e decidiu castigar o jogador com um multa de 115 euros.

À margem deste caso, Fábio Coentrão falha o jogo da Liga, com o Feirense, em Alvalade, devido a castigo, pois viu o quinto cartão amarelo, na última jornada, frente ao Estoril.