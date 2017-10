Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Custos para o Mundial de 2018 aumentaram 510 milhões de euros

Organizadores e o governo russo não apresentaram explicação para o aumento dos custos.

Por Lusa | 13:32

As autoridades russas disseram esta terça-feira que o Mundial2018 de futebol vai custar mais 600 milhões de dólares, cerca de 510 milhões de euros, do que tinha sido inicialmente previsto.



Os organizadores e o governo russo não apresentaram explicação para o aumento dos custos, publicados esta terça-feira num decreto assinado pelo primeiro-ministro, Dmitri Medvedev.



Segundo o decreto, os custos aumentaram de 34,5 mil milhões de rublos, cerca de 510 milhões de euros, para 678 mil milhões de rublos, cerca de 10 mil milhões de euros.



Destes valores, 57,6 por cento provêm do orçamento federal, 13,6 do governo regional e 28,8 de "entidades legais", que inclui empresas privadas e estatais.