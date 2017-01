Organização do Dakar "tira" vitória na etapa a Paulo Gonçalves

O piloto português Paulo Gonçalves viu ser-lhe retirada a vitória na categoria de motos da 11.ª etapa do rali todo-o-terreno Dakar, a qual foi atribuída ao seu companheiro de equipa espanhol Juan Barreda.

Inicialmente, Gonçalves tinha vencido a etapa com um total de 3:18.47 horas nos 288 quilómetros cronometrados da etapa, que tinha meta em Rio Cuarto, na Argentina, menos 1.09 minutos do que Barreda, que tinha sido segundo.

No entanto, a organização da prova decidiu reduzir 2.59 minutos ao tempo final do espanhol, por considerar que este foi induzido em erro pelos espetadores, o que fez com que passasse o piloto luso no final da tirada.



Esta é a segunda vez que Paulo Gonçalves vê fugir-lhe uma vitória em etapa, embora, na primeira, o triunfo que parecia certo foi-lhe 'roubado' por um concorrente que saiu mais atrás na classificação, o norte-americano Ricky Brabec, vencedor assim da sexta etapa.

