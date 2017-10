Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dala é hipótese para a Juventus

Alan Ruiz e Doumbia estão fora do jogo da Liga dos Campeões e Bas Dost continua em dúvida. Chegou a hora do angolano.

Por Mário Figueiredo | 06:00

Chegou a hora de Gelson Dala. O avançado angolano, que se tem destacado pelos golos no Sporting B, vai ser titular na quinta-feira frente ao Oleiros (Taça de Portugal) devido às lesões de Bas Dost, Alan Ruiz e Doumbia.



O alarme soou em Alvalade com as lesões dos avançados da equipa. O ponta de lança holandês abandonou o treino da Holanda (joelho direito), mas continua ao serviço da seleção. Mais graves são as lesões de Alan Ruiz (adutor da perna esquerda), que vai parar 15 dias, e de Doumbia (lesão muscular na face posterior da coxa esquerda), com uma paragem de três semanas. Estes dois estão automaticamente fora do jogo da Liga dos Campeões. Gelson Dala, angolano de 21 anos, soma três golos em três jogos na II Liga. Aliás, fez mesmo um hat-trick na partida com o Santa Clara (triunfo dos leões por 4-3).



O avançado vai fazer a sua estreia pela equipa principal frente ao Oleiros (Campeonato de Portugal) e uma exibição convincente pode abrir as portas à sua convocatória para o jogo de Turim, para a Liga dos Campeões, no dia 18. Dependendo da gravidade da lesão de Bas Dost, Gelson Dala é hipótese para defrontar a Juventus.