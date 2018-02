Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Daniel Podence com a época em risco no Sporting

Avançado poderá não voltar a atuar esta temporada.

14:35

O futebolista Daniel Podence, avançado do Sporting, vai parar entre 10 a 12 semanas, devido a lesão, e poderá não voltar a atuar esta temporada, anunciou esta segunda-feira o emblema de Alvalade.



No boletim clínico publicado no site oficial do clube, o Sporting revelou que o jogador de 22 anos foi operado a uma fratura no pé esquerdo e que o tempo de recuperação pode chegar até aos três meses.



A cumprir a segunda temporada no plantel principal do Sporting, Daniel Podence leva 20 jogos, sem nenhum golo marcado.



No mesmo boletim clínico, o Sporting avança que o avançado Bas Dost continua em tratamento devido a uma contusão na grelha costal direita, problema que afastou o internacional holandês dos últimos três jogos do clube.



Dost é baixa certa para o encontro de quinta-feira com o Astana, no Cazaquistão, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.