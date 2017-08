Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Daniel Podence começa a época a titular no Sporting

Avançado parte em vantagem sobre Alan Ruiz e será lançado atrás de Dost com o Desp. Aves.

Por João Pedro Óca | 08:23

Jorge Jesus não tem dúvidas. No primeiro jogo da Liga, no domingo, diante do Desp. Aves, vai apostar numa dupla de ataque formada por Daniel Podence e Bas Dost. O holandês tem lugar indiscutível no onze desde que chegou a Alvalade na época passada e o jovem português foi convencendo o treinador, sobretudo ao longo da pré-temporada. Chega ao arranque do campeonato em vantagem sobre a concorrência para ser opção inicial.



Ao que o CM apurou, Jorge Jesus considera que este é o momento de Podence assumir uma posição mais destacada na equipa, mantendo-se em sintonia com Bas Dost. Depois de um processo de amadurecimento na posição atrás do ponta de lança, o técnico confia que Podence está preparado para os desafios, tal como ficou patente nos jogos de pré-época em que foi um dos destaques.



Neste sentido, Jorge Jesus prepara-se para ‘sentar’ Alan Ruiz. O argentino é também um elemento em quem o técnico deposita máxima confiança, reconhecendo-lhe qualidades únicas no plantel, mas tem apresentado alguns problemas físicos e procura ainda a melhor forma. O n.º 10 sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo no final da última época.



"Os nomes não vencem jogos. é preciso atitude e talento"

Bruno de Carvalho não se deslumbra com os possíveis adversários no play-off da Liga dos Campeões e lançou um aviso: "Os nomes não vencem jogos. Para ganhar é preciso talento, atitude e compromisso", escreveu no Facebook. Os leões, cabeças de série, podem encontrar Hoffenheim, Young Boys, Nice, Steaua Bucareste ou Basaksehir.



Pormenores

Pacto entre Alan e Jesus

Alan Ruiz procura a confiança ideal depois da grave lesão e acordou com Jorge Jesus uma utilização cuidadosa na fase inicial da época, apurou o CM.



Gelson Dala fica no plantel

Gelson Dala já recebeu a indicação dos responsáveis leoninos de que ficará no plantel. O avançado angolano enfrenta forte concorrência, mas tem impressionado Jesus e vai continuar a evoluir sob as suas ordens.