Jogador do Sporting está confiante numa rápida recuperação de fratura no pé esquerdo

14:09

"Para quem não sabe, fiz uma fratura lisfranc, no pé esquerdo". Assim explica Daniel Podence, avançado do Sporting, as razões da cirurgia a que foi submetido há poucos dias. O jogador anuncia que a cirurgia correu bem, tanto que já teve alta médica e está confiante numa rápida recuperação.E deixa uma promessa: "Voltarei mais forte e com mais qualidade no pé esquerdo!".