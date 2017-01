Daniel Sampaio acusa campanha de Madeira Rodrigues de "amadorismo"

O mandatário da candidatura de Bruno de Carvalho às eleições do Sporting, Daniel Sampaio, acusou esta terça-feira a lista de Pedro Madeira Rodrigues de "amadorismo" e lamentou as críticas do candidato rival à equipa técnica liderada por Jorge Jesus.



Em declarações aos jornalistas após a entrega da documentação da lista do atual presidente 'leonino', no Estádio José Alvalade, Daniel Sampaio apelou à moderação da linguagem na campanha eleitoral e garantiu que haverá um debate entre Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues antes das eleições de 04 de março.



"Vamos ter um debate em que vamos demonstrar o profundo conhecimento dos dossiês que tem Bruno de Carvalho, contra aquilo que eu considero um voluntarismo, um amadorismo da outra candidatura, que tem todo o direito de se manifestar e fazer as suas propostas, só que, até agora, essas propostas não são baseadas em conhecimento profundo dos dossiês", referiu.









"Ainda hoje foi dito que começa a haver mal-estar em relação à equipa técnica. Esta é uma mensagem que não se pode deixar passar. Se, ao mesmo tempo, o candidato Madeira Rodrigues diz que vamos lutar pelo título, não pode dizer que está a haver descontentamento em relação à equipa técnica", explicou.



Na mesma linha de discurso, o mandatário de Bruno de Carvalho reiterou a importância de "cerrar fileiras" em torno de Jorge Jesus e dos jogadores para o 'clássico' com o FC Porto, no sábado, na 20ª jornada da I Liga.



"Temos de fazer tudo para ganhar. É esse o nosso espírito, não podemos ter qualquer comentário de desestabilização da equipa técnica ou dos nossos jogadores", concluiu.



As eleições para os órgãos sociais do Sporting realizam-se no próximo dia 04 de março. Até ao momento existem apenas as candidaturas de Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues, sendo que as listas têm de ser apresentadas até às 18:00 desta quinta-feira.



