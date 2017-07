Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Danilo com Sérgio Conceição "até à morte"

Jogador elogia métodos de trabalho do treinador do FC Porto.

Por Carolina Neto | 08:32

Danilo Pereira, jogador do FC Porto, disse ontem estar bastante satisfeito com o trabalho desenvolvido por Sérgio Conceição.



"O míster tem ideias novas e que me agradam. Tenho assimilado bem as ideias dele e contribuído para que possa potenciá-las. No fim, queremos colher os frutos que desejamos. Nunca é um processo fácil, mas para sermos campeões temos de assimilar bem as ideias do treinador e estar com ele até à morte", assumiu o médio ao site do clube.



Apesar do interesse do PSG, o internacional português garantiu estar integrado no plantel e ter encontrado um bom ambiente no seio do FC Porto.



"Encontrei um ambiente fantástico quando cheguei, no qual se trabalha com muita alegria e dedicação, algo que o treinador tem incutido ao grupo. É com essa mentalidade que temos entrado em todos os treinos e em todos os jogos. Este estágio permite-nos estar ainda mais unidos. É algo positivo, pois torna o grupo mais unido e competitivo", assegurou.