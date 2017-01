Danilo expulso por insultos

Após o jogo, Luís Godinho foi alvo de vários insultos e ameaças na sua página pessoal na rede social Instagram.



"Luís Godinho atropelou Danilo e, por causa disso, mostrou-lhe o segundo amarelo", escreveu o FC Porto, na publicação ‘Dragões Diário’, entre outras queixas. "Não há vergonha no futebol português. (...) É tempo de gritar basta, de desmascarar todo este polvo que criou um monstro em que árbitros sem experiência são transformados em internacionais proveta", acrescenta.Após o jogo, Luís Godinho foi alvo de vários insultos e ameaças na sua página pessoal na rede social Instagram.

Danilo foi expulso do Moreirense-FC Porto (1-0) por ter insultado o árbitro Luís Godinho, momentos antes de ambos terem chocado, no jogo que se realizou na terça- -feira à noite e que acabou por ditar o afastamento dos azuis- -e-brancos da Taça da Liga.Segundo soube o CM, no relatório que enviou para o Conselho de Arbitragem da FPF, Luís Godinho desvaloriza o contacto físico, limitando-se a mencionar as palavras que lhe terão sido dirigidas pelo internacional português. O incidente ocorreu aos 79’, segundos depois de os portistas terem reclamado um livre indireto na área do Moreirense, por alegado atraso ao guarda-redes. O árbitro nada assinalou e, quando recuava no terreno, chocou com Danilo, mostrando-lhe de seguida o segundo cartão amarelo e consequente vermelho.O vídeo da expulsão correu ontem mundo. Especialistas em leitura labial disseram aoque as imagens impossibilitam uma conclusão definitiva e não conseguem perceber injúrias de Danilo, apenas um palavrão na sequência do choque. "Eu estava a andar. Só por ir a andar?", justificou depois o jogador portista ao árbitro, ao ver o cartão.