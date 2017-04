Danilo na mira dos colossos ingleses

Não será fácil levar uma das jóias da coroa da equipa 'azul e branca', até porque Danilo tem contrato até junho de 2022 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Danilo, o médio defensivo do FC Porto, que tem sido peça fulcral no equílíbrio do meio campo do conjunto orientado por Nuno Espírito Santo, tem atraído o interesse dos grandes colossos europeus, nomeadamente das equipas inglesas.O antigo jogador do Marítimo é dotado de um grande porte físico, o que lhe permite aguentar o ritmo de alta rotação com que se joga na 'Premier League' e demonstra ter as qualidades técnicas necessárias para jogar naquela que, para muitos, é a melhor liga do mundo.Em terras britânicas, clubes como o Manchester United, o Manchester City, o Arsenal e o Chelsea tem seguido atentamente as exibições do internacional português e poderão mesmo avançar para a sua contratação já no próximo mercado de transferências.