Danilo renovou com os dragões até 2022

Segundo o jornal O Jogo, Danilo renovou com o FC Porto até 30 de junho de 2022. Segundo a mesma publicação, o acordo entre as partes terá sido estabelecido em novembro passado, altura em que o novo contrato terá sido assinado, apesar de o vínculo só ter entrado em vigor no dia 1 de janeiro.Tal prolongamento inclui um melhoramento do vencimento anual do internacional português e ainda o aumento de rescisão dos 40 para os 60 milhões de euros.Esta decisão de alargar o contrato do jogador terá sido um prémio para o rendimento do médio. Outra das razões é a de salvaguardar a permanência de Danilo no clube dos dragões, numa época em que mutos clubes estrangeiros - tais como o Manchester United e o Arsenal - já se mostraram interessados no luso-guineense.