Danny volta a jogar pelo Zenit nove meses

O jogador português considera que "foi bom ter começado com 15 a 20 minutos de competição", diz que se sente "apto para jogar e a cada dia melhor" e que só "precisa de competir para adquirir ritmo e voltar a ser o jogador que era depois de já ter superado duas lesões anteriores de gravidade semelhante".



Quando Danny entrou em campo, o seu colega Domenico Criscito, tirou a braçadeira do braço e entregou-a ao português, um gesto que este apreciou: "O 'Mimmo' [alcunha do italiano] é como um irmão para mim e foi uma atitude simpática dele".O jogador português considera que "foi bom ter começado com 15 a 20 minutos de competição", diz que se sente "apto para jogar e a cada dia melhor" e que só "precisa de competir para adquirir ritmo e voltar a ser o jogador que era depois de já ter superado duas lesões anteriores de gravidade semelhante".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O internacional português Danny voltou esta segunda-feira a jogar pelo Zenit, nove meses depois de ter sofrido uma rotura de ligamentos cruzados do menisco do joelho direito, que o afastou da fase final do Euro2016 de futebol, em França."Estou muito feliz por estar de volta. Este é o meu primeiro jogo depois da lesão, não joguei durante muito tempo. Estive em campo durante 20 minutos, mas preciso de mais tempo de jogo. Seja como for, foi muito importante termos conseguido ganhar hoje", referiu hoje o internacional português de 33 anos, em declarações ao sítio do clube de São Petersburgo na internet.O Zenit defrontou os chineses do Changchun Yatai em jogo de caráter particular e venceu por 5-2.