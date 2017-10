Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Das asas de Yebda à magia de Roni

Argelino assiste Saré, de cabeça, e marca o segundo nas alturas.

Por João Pedro Óca | 08:48

Os lances de bola parada são cada vez mais decisivos no futebol, ainda mais quando os jogos estão mornos e divididos. Foi o caso do Belenenses-Moreirense.



Na sequência de dois cantos, os azuis construíram a vitória, com Hassan Yebda em plano de evidência. O argelino que já passou pelo Benfica assistiu, de cabeça, Bouba Saré no primeiro golo e marcou o segundo, também nas alturas, num lance em que o guarda-redes Jhonatan é muito mal batido. E, assim, tudo fica mais difícil.



Todavia, a equipa do Moreirense esboçou uma reação, com um punhado de ameaças à baliza de Muriel, mas foi-se abaixo após o segundo golo sofrido.



Foi já com o triunfo consolidado que Roni, com um remate forte de pé esquerdo, deu a expressão exagerada ao resultado.