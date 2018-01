David Silva explica ausência do Manchester City com nascimento prematuro do filho

Jogador internacional espanhol agradeceu a compreensão do clube.

O futebolista internacional espanhol David Silva, que regressou na terça-feira aos relvados depois de falhar dois jogos devido a problemas no parto da sua mulher, que teve um filho prematuro, e agradeceu esta quarta-feira aos companheiros, treinador e clube."Quero agradecer a todos a demonstração de carinho nestes dias, em especial aos meus companheiros, ao 'mister' e ao clube, por compreenderem a situação", referiu o médio em comunicado publicado no Twitter, revelando que o filho, Mateo, nasceu de forma "prematura extrema".David Silva acrescentou que os primeiros dias estão a ser superados, "graças à atenção da equipa médica".Na segunda-feira, o treinador do Manchester City, o seu compatriota Pep Guardiola, tinha revelado que o jogador estava ausente por motivos pessoas e que "a vida pessoal" era "o mais importante" nestes momentos."Quando voltar a jogar é porque está preparado", sublinhou então o treinador da equipa líder da liga inglesa de futebol, que já contou com o futebolista no jogo de terça-feira, em que os 'citizens' venceram o Watford, de Marco Silva, por 3-1.A equipa é líder destacada da liga inglesa de futebol, com mais 15 pontos do que o rival Manchester United, de José Mourinho, e que é segundo classificado.