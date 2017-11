Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

De Rossi não quis entrar no Itália-Suécia: "precisamos de ganhar não de empatar"

Médio defensivo foi mandado aquecer, mas recusou porque queria que entrasse um avançado.

15:20

Daniele de Rossi protagonizou esta segunda-feira um momento insólito no jogo que opôs a Itália à Suécia, partida que ditou a não qualificação da squadra azzurra para o Mundial da Rússia.



Na ponta final do jogo, quando o marcador estava a zeros e a Itália necessitava desesperadamente de pelo menos um golo que levasse a partida para o prolongamento, um dos adjuntos do selecionador Gianluca Ventura mandou o médio defensivo aquecer.



A reação de De Rossi foi inesperada. O jogador da Roma começou a discutir e perguntou: "porque car* hei-de entrar eu? Não precisamos de empatar, precisamos de vencer" e apontou para Insigne, um dos avançados que estavam no banco.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/DeRossi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DeRossi</a>: "Che cazzo entro io? Non dovemo pareggià, dovemo vince!", indicando Insigne. <a href="https://t.co/Vr2uTy9wnF">pic.twitter.com/Vr2uTy9wnF</a></p>— Valerio Curcio (@ValerioCurcio) <a href="https://twitter.com/ValerioCurcio/status/930195584539078657?ref_src=twsrc%5Etfw">13 de novembro de 2017</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Quem acabou por entrar na partida foi Bernardeschi, avançado da Juventus, mas o esforço foi em vão. O jogo acabou zero zero e a Suécia apurou-se para o Mundial, graças à vitória por 1-0 na primeira mão.



No final da partida, De Rossi pediu desculpa ao treinador e explicou-se "Não me cabia a mim ter esta decisão tática. Peço desculpa se ofendi alguém. Na altura, eu só pensei que talvez fosse melhor que o Insigne entrasse em vez de mim".



O jogo de segunda-feira foi o último em que De Rossi se sentou no banco da Itália. O jogador de 34 anos retirou-se da seleção, tal como o lendário guarda-redes Gianluigi Buffon (39), e os defesas Giorgo Chiellini (33) e Andrea Barzagli (36). É o fim de uma era, numa seleção que não falhava um Mundial há mais de 60 anos.



"Havia uma atmosfera estranha, quase de funeral, sem que tivesse morrido ninguém", confessou De Rossi aos jornalistas. Mas o médio da Roma mostrou confiança na próxima geração: "há muito material, o futuro vai ser bom".