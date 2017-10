Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Decisão da FIFA sobre caso Adrien Silva "é estúpida"

Pai do ex-jogador do Sporting critica a instituição desportiva.

14:56

O pai de Adrien Silva considerou "estúpida" a decisão da FIFA em não aceitar a candidatura do Leicester, que foi submetida 14 segundos depois do encerramento do mercado de transferências. O ex-jogador do Sporting, que custou 22 milhões de euros ao clube inglês, só vai poder voltar aos relvados em janeiro.



Segundo o jornal britânico Mirror, apesar do recurso imposto pelo Leicester, a FIFA manteve a decisão de impedir que o jogador possa integrar a formação do clube inglês até janeiro. A Federação internacional de Futebol lembra que a documentação deveria ter sido enviada até às 23h59 do dia 31 de agosto.



O pai de Adrien disse que o filho está "com muita vontade de jogar". Manuel Silva critica ainda a FIFA de estar "mais preocupada nos lucros do que nos jogadores."



"Se fosse um atraso de cinco minutos, nós até percebíamos que estávamos errados. Agora, 14 segundos [depois da hora permitida]... e todos sabemos como os computadores funcionam", desabafa Manuel Silva.



O Leicester ainda pode recorrer da decisão ao Tribunal de Arbitragem do Desporto.



Enquanto aguarda por uma decisão da justiça desportiva, Adrien Silva está a treinar junto dos companheiros da equipa inglesa.