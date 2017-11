Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Defesa Dijks na mira do leão

Defesa-esquerdo do Ajax, de 24 anos, apontado aos leões pela imprensa holandesa.

Por Mário Figueiredo | 08:31

O defesa-esquerdo Mitchell Dijks foi ontem apontado ao Sporting, que pretende um concorrente para lutar pela titularidade com Fábio Coentrão, apurou o CM.



A imprensa holandesa deu conta do interesse dos leões no lateral-esquerdo do Ajax, de 24 anos. Apesar de não ser uma posição para reforçar com caráter de urgência, Jesus pretende um jogador que coloque mais pressão em Fábio Coentrão de forma a retirar o máximo do jogador. Contudo, a contratação de Dijks estaria sempre dependente da venda de Jonathan Silva, argentino de 23 anos, que não tem agarrado as oportunidades dadas por Jesus.



Perante este cenário, os leões iniciaram conversações com o empresário do jogador, Dick van Burik. "Não o posso confirmar nem negar. Existe muito interesse em Mitchell, mas não é fácil indicar nomes", disse o agente ao jornal ‘De Telegraaf’.



Jorge Jesus tem gerido com pinças a condição física de Fábio Coentrão, mas espera mais do jogador que está em Alvalade por empréstimo do Real Madrid. O treinador tem feito ver ao defesa que se não jogar com regularidade e voltar ao seu melhor nível vai hipotecar qualquer esperança de ser convocado para o Mundial de 2018 na Rússia.