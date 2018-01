Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Defesa do Rio Ave encaminhado para o hospital depois de choque com adversário

Lionn lesionou-se após um choque de cabeça com Talocha, do Boavista.

Por Lusa | 19:49

O defesa Lionn foi este domingo transportado para o hospital, após um choque com um jogador adversário, durante a segunda parte da receção do Rio Ave ao Boavista, da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



O jogador do brasileiro lesionou-se numa disputa de boa, aos 50 minutos, após um choque de cabeça com Talocha, do Boavista, precisando de receber, durante alguns minutos, assistência médica no relvado.



Apesar de combalido, Lionn ainda chegou a reentrar na partida, com uma espécie de ligadura na cabeça, mas, passados alguns minutos, acabou por se ressentir e ser substituído por Marcão.



Já sentado no banco de suplentes, e após nova reavaliação médica, o jogador foi encaminhado para uma ambulância, seguindo para uma unidade hospitalar local.



Na altura, o Rio Ave vencia o Boavista por 1-0, com um golo de Guedes, aos 14 minutos.