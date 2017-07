Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Defesa do Sporting precisa de afinação

Jorge Jesus volta a apostar no quarteto defensivo formado por Piccini, Coates, Mathieu e Coentrão.

Por Mário Figueiredo | 08:43

A defesa idealizada por Jorge Jesus precisa de afinação e isso ficou bem patente na derrota de ontem frente ao Valência (3-0), no segundo jogo do estágio da pré-época que decorre na Suíça.



Piccini, Coates, Mathieu e Coentrão têm feito treino específico e até podem estar cansados, mas a verdade é que ficou provado que, com um adversário mais forte, existem carências. A equipa revelou algum entrosamento, dificultado pelo ritmo imposto pelo adversário, bem superior ao Fenerbahçe, que os leões venceram por 2-1.



O primeiro sinal de perigo foi de Pareja, com Jug a fazer uma grande defesa. Mas o golo chegou pouco depois por Orellana, que aproveita um mau alívio de Coates e faz o 1-0.



Os leões acusaram e acabaram por sofrer o segundo 5 minutos depois. Uma hesitação de Coentrão e dos centrais. Nando cruzou e Rodrigo, de cabeça entre as torres leoninas, fez o 2-0.



Após o intervalo, as substituições descaracterizaram ainda mais a equipa e os leões equilibraram, mas assistiu-se sempre a um maior domínio do Valência, que fez o 3-0 por Nacho Gil após uma jogada individual.



Amanhã (18h00) há mais, desta feita com o Basileia.