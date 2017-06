Defesa espanhol Álvaro Arbeloa anuncia retirada do futebol

Ao serviço dos 'merengues', Arbeloa conquistou duas Taças do Rei, uma Liga espanhola, uma Supertaça, duas Ligas dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de clubes.



"Sempre pensei que continuaria a jogar até que as pernas aguentassem, mas no final foi uma questão de cabeça e de motivação", assegurou o futebolista.Ao serviço dos 'merengues', Arbeloa conquistou duas Taças do Rei, uma Liga espanhola, uma Supertaça, duas Ligas dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de clubes.Internacional em 56 ocasiões, o lateral fez parte da 'geração de ouro' espanhola, conquistando os Europeus de 2008 e 2012 e o Mundial de 2010.

O defesa Álvaro Arbeloa, campeão mundial e bicampeão europeu pela seleção espanhola, anunciou a sua retirada do futebol, numa entrevista hoje publicada no jornal desportivo espanhol Marca."Chegou o momento de dizer adeus", disse Arbeloa, de 34 anos, que também conquistou duas Ligas dos Campeões pelo Real Madrid, assegurando, que se trata de "uma questão de cabeça", porque fisicamente ainda se sentia bem para continuar a jogar.Depois de uma temporada no West Ham, decidiu terminar a sua carreira, na qual passou pelo Real Madrid, no qual fez a sua formação, pelo Deportivo da Corunha e pelo Liverpool.