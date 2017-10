Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Defesa-esquerdo é prioridade no Sporting

Leões estão à procura de um reforço que possa render Fábio Coentrão na equipa.

16:48

O Sporting já está no mercado à procura de um defesa-esquerdo para substituir Jonathan Silva, apurou o Correio da Manhã.



A dificuldade de Jonathan Silva em afirmar-se como uma opção válida a Fábio Coentrão pode levar à saída do argentino do plantel já em janeiro. Uma situação que poderá até ser por empréstimo, pois Jesus acredita que o jovem de 23 anos ainda tem uma margem de progressão grande.



Contudo, a verdade é que Jonathan Silva tem desperdiçado as oportunidades que tem recebido de Jorge Jesus. Ainda frente à Juventus fica associado ao segundo golo dos italianos que ditou a derrota dos leões por 2-1.



A tentativa de fazer regressar Jefferson, que está emprestado ao Sp. Braga, esbarra numa cláusula que obriga o brasileiro a permanecer nos bracarenses até ao final desta temporada, como constatou o Correio da Manhã junto de fonte do clube arsenalista.



O Sporting incluiu Esgaio (a título definitivo) e Jefferson (por empréstimo) no negócio da transferência de Battaglia para os leões neste defeso.



Certo é que Jonathan Silva está sem espaço na equipa, numa altura em que Coentrão já aguenta os 90 minutos.



Sampaoli chama Acuña

Acuña foi convocado para a seleção argentina, treinada por Sampaoli, para os jogos particulares com a Rússia (dia 9) e um adversário a designar.



Multa de 31 mil euros

O Sporting foi multado pelo Comité Disciplinar da UEFA em 31 mil euros devido à invasão de campo por um adepto ocorrida na receção ao Barcelona (0-1).