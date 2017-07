Defoe despede-se do pequeno Bradley de forma emotiva

Menino de seis anos morreu devido a um neroblastoma.

08.07.17

Sleep tight little one... pic.twitter.com/iGqLXdvlVi — Jermain Defoe (@IAmJermainDefoe) July 8, 2017

Jermain Defoe, futebolista inglês, deixou uma mensagem de despedida, este sábado, ao pequeno Bradley que morreu devido a um neroblastoma, na passada sexta-feira.O menino de seis anos era fã do jogador, com quem mantinha uma relação de proximidade."Adeus meu amigo, vou sentir muito a tua falta. Sinto-me muito abençoado por Deus por te ter tido na minha vida e ter partilhado momentos extraordinários contigo. Estou muito grato", começa por escrever o jogador no Twitter."Nunca irei esquecer a forma como olhaste para mim quando nos conhecemos, com os teus olhos repletos de amor genuíno. É mesmo muito difícil para mim encontrar palavras para descrever o que significas para mim. A forma como dizias o meu nome, os teus pequenos sorrisos e o amor que eu sentia quando estava contigo. A tua coragem irá continuar a inspirar-me para o resto da minha vida. Nunca irás saber como me tornaste uma pessoa diferente", continuou.Defoe terminou a mensagem de forma emotiva: "Deus tem-te nos braços e eu irei guardar-te no me coração. Descansa em paz, pequenino. Meu melhor amigo".