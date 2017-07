Luís Filipe Vieira reafirmou o desejo da equipa conquistar o pentacampeonato.

Por Carolina Neto | 10.07.17

"Preocupem-se sempre com o Benfica. Deixem os outros falar, deixem-se de bruxarias porque o mais importante é o Benfica. Não vale a pena falar de emails ou de bruxos. O Benfica vai responder nos locais próprios, como tem feito sempre. Vamos continuar unidos, ambiciosos e a respeitar os adversários". Foi assim que Luís Filipe Vieira abordou as polémicas dos emails e bruxarias, num almoço realizado no Estádio da Luz, onde comemorou o dia das Casas do clube e o torneio mundial de sueca.O presidente do Benfica discursou perante os adeptos presentes e voltou a lançar o objetivo para a próxima época. "Estamos determinados. Vamos assumir que queremos conquistar o pentacampeonato. Não temos vergonha de o dizer", garantiu.Luís Filipe Vieira salientou a importância dos resultados económicos do clube da Luz para um futuro próximo: "Queremos resultados desportivos, mas também é importante alcançar resultados económico-financeiros positivos. "Este ano vamos recuperar entre 40 a 50 milhões de euros de capitais próprios. No próximo ano, recuperaremos a totalidade para avançarmos com uma nova estratégia que será divulgada a todos no momento certo", revelou o líder das águias.Perante os adeptos benfiquistas, Vieira revelou a ambição de aumentar o centro de estágios do Seixal. "Queremos crescer no Seixal, temos previsto um investimento de cerca de 10 milhões de euros. Vamos construir um colégio chamado Benfica para 800 alunos que frequentem o Seixal. Queremos marcar a diferença na formação", afirmou.O presidente do clube da Luz salientou também a importância das Casas do Benfica no crescimento do clube ao longo dos anos.