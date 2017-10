Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dentes tramam Gelson Martins

Jogador está a ser tratado a um abcesso que tem limitado o seu desempenho físico nos últimos jogos.

Por António Martins Pereira | 01:30

Gelson Martins tem sofrido nas últimas semanas com problemas dentários, que têm afetado o seu rendimento desportivo, apurou o Correio Sport.



O extremo do Sporting fez um abcesso antes da partida com o Barcelona (dia 27/09) para a Champions que o limita em termos físicos até hoje. Estes problemas estenderam-se também aos trabalhos da Seleção Nacional, que defrontou no início do mês Andorra e Suíça (qualificação Mundial 2018).



O problema nos dentes está em vias de resolução, mas o jogador ainda não está com o mesmo fulgor evidenciado na época passada. As infeções dentárias são tratadas com muito cuidado pelos departamentos médicos dos clubes porque têm uma enorme influência, quer no desempenho, quer no aparecimento de problemas musculares.



Desta forma, este tipo de infeções são tratadas com antibióticos devidamente autorizados e sempre por um período curto de tempo.



Gelson Martins é um dos principais ativos dos leões. Na época passada, realizou 44 jogos oficiais tendo apontado sete golos.



Esta época, o jogador de 22 anos já leva cinco golos marcados em 13 jogos disputados.