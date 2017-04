Denúncia do Leão dá processo a Rui Vitória

Os procedimentos disciplinares vão ser analisados pela Comissão de Instrutores da Liga.

O que achou desta notícia?







42.9% Muito insatisfeito

42.9%

14.2%

14.2%

42.9% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







42.9% Muito insatisfeito

42.9%

14.2%

14.2%

42.9% Muito satisfeito pub

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol vai avançar com processos ao treinador Rui Vitória, ao diretor de comunicação das águias, Luís Bernardo, e ao Benfica, com base em denúncias feitas pelo Sporting. O CD, contudo, rejeita as queixas dos leões que incidiam em supostas agressões de Jonas e Samaris no último clássico entre Benfica e FC Porto.O emblema de Alvalade pretendia que Rui Vitória fosse alvo de inquérito devido a declarações sobre arbitragem (a 18 de fevereiro), ao passo que Luís Bernardo era visado devido ao teor de um comunicado em que o Benfica criticava a dualidade de critérios da Federação. O dirigente é agora arguido, tal como a SAD dos encarnados, segundo a informação divulgada ontem pelo CD.No comunicado não há nenhuma referência à abertura de processos a jogadores. O Sporting considera que Jonas e Samaris deveriam ter sido expulsos durante o clássico. O primeiro devido a um lance em que choca com Nuno Espírito Santo e o segundo devido a uma jogada com Alex Telles.