O CD alegou que, no final do jogo com o Moreirense, o técnico das águias lesou a honra e a reputação da equipa de arbitragem. Fonte oficial do Benfica disse ao CM que o clube considera estranha a pena aplicada e que ainda não decidiu sobre a apresentação de um recurso.



Vitória falha o jogo com o V. Setúbal (segunda-feira, 20h00) para a Liga, no Bonfim, bem como as receções ao Nacional (6/02) e Arouca (10/02). Nestes encontros deverá ir para a bancada e só pode deslocar-se aos balneários meia hora depois do apito final. O regresso ao banco está marcado para o embate com o Sp. Braga, no Minho (19/02). O castigo não impede o técnico de estar no banco diante do B. Dortmund, para a Champions (14/02), na Luz.



Rui Vitória recusa cumprimentar Inácio

Rui Vitória deixou Augusto Inácio de mão estendida no final do encontro da Taça da Liga.



O técnico do Benfica, acompanhado por Rui Costa, disse que não era hipócrita e que não tinha esquecido o que o treinador do Moreirense disse dele quando era comentador.



Segundo soube o Correio da Manhã, Inácio terá respondido: "Hipócritas são vocês os dois, pois cumprimentaram-me no início do jogo e agora não o fazem porque perderam."



"Depois venham queixar-se. Tens o que querias. Era isto que querias? Conseguiste." Terão sido estas as frases dirigidas em tom ameaçador a um elemento da equipa de arbitragem, liderada por Tiago Martins, que levaram à expulsão de Rui Vitória após o jogo com o Moreirense, quinta-feira, no Algarve, em que o Benfica perdeu (1-3) e foi eliminado da Taça da Liga.sabe ainda que Augusto Inácio, técnico do Moreirense, tinha razão quando afirmou que Rui Vitória passou parte do encontro a dirigir-se ao quarto árbitro (Paulo Ramos) com expressões do tipo: "Não são sérios. Estão a deixar-se intimidar. Estão com medo. Lindo serviço."No final da partida, o treinador do Benfica dirigiu-se ao centro do terreno, onde estavam os árbitros, e voltou a reiterar as mesmas críticas, mas terminou com um intimidador e ameaçador: "Depois venham queixar-se." O árbitro Tiago Martins (Lisboa) não tolerou as ofensas, expulsou Rui Vitória e escreveu no relatório tudo o que se passou.