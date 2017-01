Depoitre não viajou para Lisboa

No Hotel Altis, deram então entrada: Casillas, José Sá, Maxi Pereira, Layún, Felipe, Marcano, Boly, Alex Telles, Danilo, Óliver, Herrera, João Carlos Teixeira, André André, Brahimi, Corona, Diogo Jota, Otávio, Rui Pedro e André Silva.

O avançado Depoitre não integra os escolhidos de Nuno Espírito Santo para o jogo deste sábado (18h15), no terreno do Estoril.O FC Porto viajou na tarde desta sexta-feira para Lisboa e, no autocarro, seguiram 19 jogadores, não constando o belga, apesar de o recém-contratado Soares ainda não ser opção, já que cumpre castigo, depois de ter visto cinco amarelos ao serviço do Vitória de Guimarães.Destaque para os regressos de Otávio e Maxi Pereira, após ausências por lesão, e de Brahimi, que chegou esta semana da Taça das Nações Africanas.