Dérbi decide contratações no Benfica

Resultado no duelo diante do Sporting dita o tipo de reforços que podem chegar à Luz em janeiro.

01:30

O resultado do dérbi frente ao Sporting, a 3 de janeiro na Luz, será determinante para a política de contratações do Benfica no mercado de inverno, apurou o CM. Uma derrota frente aos leões deixa as águias a seis pontos dos leões e a outros tantos do FC Porto, caso os dragões vençam o Feirense.



Os alvos estão identificados, mas tudo depende da situação em que o clube ficar no campeonato após o duelo com o rival. Se o resultado for favorável e o Benfica continuar na corrida pelo título, Luís Filipe Vieira vai garantir reforços de primeira linha que permitam à equipa de Rui Vitória lutar pelo pentacampeonato. Caso contrário, o presidente das águias não fará um forte investimento em jogadores de impacto imediato, optando por atletas de futuro. Jogadores que possam integrar a equipa principal aos poucos, para estarem em condições de ser titulares na próxima época com o intuito de voltar a atacar o título.



O lado direito da defesa é uma das prioridade e José Luis Gómez, do Lanús, está bem referenciado. O Benfica ainda tentou a contratação de Mukiele, do Montpellier, mas as exigências do emblema francês fizeram com que as águias voltassem atenções para o argentino de 24 anos, por ser um negócio mais fácil de concretizar. Também o médio Erdal Rakip, do Malmö, tem vindo a ser seguido pelo departamento de scouting e é um jogador que agrada ao clube da Luz. Já as negociações por Murilo Cerqueira, defesa do Cruzeiro, esfriaram, apesar do Benfica manter o interesse no brasileiro de 20 anos.