Dérbi decisivo para o Benfica

Equipa das águias, afastada de todas as outras frentes competitivas, agarra-se ao campeonato como tábua de salvação.

Por Mário Pereira | 01:30

Benfica e Sporting defrontam-se esta noite (21h30) no Estádio da Luz, num jogo de alta tensão e de contornos praticamente decisivos para a equipa das águias. Afastado das competições europeias e eliminado da Taça de Portugal e da Taça da Liga, o Benfica olha para o campeonato nacional como possibilidade única de salvar uma época que está a ser marcada pela palavra insucesso.



Acresce que, neste momento, a formação de Rui Vitória está três pontos atrás dos rivais FC Porto e Sporting na classificação. Uma hipotética derrota neste encontro deixaria as águias numa situação muito complicada e com uma enorme pressão para o resto da época. Com a agravante, psicológica, de ficar em desvantagem perante um adversário direto na luta pelo título.



Para o Sporting, o jogo assume igualmente um caráter de extrema importância. A equipa chega à Luz invicta, em jogos da Liga, e carrega a esperança de poder este ano acabar com o longo jejum de títulos de campeão nacional que se prolonga desde 2002.



Esta é a terceira época de Jorge Jesus em Alvalade, sendo que falhou nas duas primeiras, ambas perdidas para o Benfica. Passar incólume neste jogo é um passo em frente para os leões. Mas perder significa, no imediato, ser apanhado pelo Benfica na classificação.



Sobram motivos para condimentar o dérbi de hoje.



Rui Vitória: "Onda do Benfica é difícil de travar"

Rui Vitória acredita que o fator casa pode ser importante para o Benfica vencer o Sporting no dérbi, hoje, às 21h30, na Luz. "É claro para toda a gente que a onda benfiquista, quando começa a rolar, é muito difícil de travar. A forma como este estádio vai estar é algo que não é fácil para qualquer adversário, e para os adversários diretos. Isto é factual", disse o treinador das águias no lançamento da receção ao rival.



O técnico acredita que o jogo diante da equipa de Jorge Jesus está longe de ser determinante para as contas finais do campeonato. "Ainda há 19 jornadas pela frente. É importante, mas a partir daí também falta mais do que uma volta para se jogar", referiu Rui Vitória, rejeitando lamentar o facto de o Benfica estar apenas a lutar pela Liga. "Se meter mal o pé nas escadas, não posso recuperar. Importa é pensar nos passos a seguir. Temos o campeonato pela frente, que é um objetivo que temos. Aqui ninguém varre a poeira para debaixo do tapete. Temos consciência do que foram os nossos desempenhos."



O treinador foi desafiado a escolher um jogador do Sporting para não participar neste dérbi, mas preferiu elogiar o rival como um todo. "Estes jogos têm de ser disputados com todos os intervenientes. Se vierem os melhores, cá estaremos para os receber. Não vale a pena estar a dizer este ou aquele. É uma equipa de qualidade, tal como nós também temos uma boa equipa. Tirar um jogador não resolveria as coisas."



Jorge Jesus: "Espero vencer este jogo na Luz"

"Espero vencer este jogo na Luz. Eu, os meus jogadores e os adeptos achamos que temos capacidade para isso. O Sporting apresenta-se na Luz a pensar que tem todas as possibilidades de vencer. Como já fez noutros anos, de forma a criar um clima de qualidade e também de diferença em relação à pontuação de ambas as equipas." Foi desta forma que Jorge Jesus abordou ontem o jogo que, esta noite, marca mais um regresso ao recinto do clube no qual trabalhou durante seis épocas.



O treinador do Sporting relativizou a questão da pressão nos jogos entre rivais. "As equipas grandes estão sempre pressionadas. Ela existe sempre. Mas se os resultados são positivos, a pressão é melhor", disse Jesus, para rematar o assunto com a sua experiência pessoal: "Já são 22 jogos, para mim isto é normal", disse em alusão aos duelos entre águias e leões.



Sobre o momento do Benfica e a contestação que Rui Vitória tem sido alvo, Jorge Jesus mostra-se solidário: "Nós, treinadores, estamos sempre a ser contestados. Quando estamos em clubes como Benfica, FC Porto ou Sporting, basta não ganhar um jogo para haver esse cenário. Às vezes, num estádio com 50 mil pessoas, basta ver um lenço branco a ser acenado para se dizer logo que há contestação. Faz parte da nossa profissão. Não vejo motivos para isso, o Benfica está na luta pelo título", disse Jorge Jesus em desagravo de Rui Vitória, seu adversário no encontro de hoje.



